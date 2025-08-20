“Tenemos muy buena relación”: Sindicato del Metro respalda dirección de Adrián Rubalcava

Fernando Espino, líder sindical y Adrián Rubalcava, director del Metro

Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), destacó la relación de confianza y entendimiento que mantiene con Adrián Rubalcava, actual director general del Metro capitalino.

Fernando Espino aseguró que ambos se conocen desde hace más de dos décadas, lo que, aseguró, representa una ventaja para la operación del organismo.

“Tenemos muy buena relación, nos entendemos perfectamente bien. Podemos considerar que es una ventaja tanto para el Metro como para nosotros”, afirmó.

El dirigente sindical reconoció que, pese a que Rubalcava apenas lleva cuatro meses en la dirección del STC, ha mostrado interés en atender de fondo las problemáticas que enfrenta el sistema de transporte más importante de la Ciudad de México.

“Él tiene apenas cuatro meses que llegó, y no es fácil que en ese tiempo conozca toda la problemática. Sin embargo, tiene mucho interés en hacerlo, está acudiendo a todas las áreas”, señaló.

Detalló que el sindicato ha proporcionado al director información tanto verbal como por escrito sobre las necesidades más urgentes del Metro, particularmente en materia de mantenimiento.

“Le estamos dando una explicación de lo necesario que, valga la redundancia, se necesita para llevar a cabo un buen mantenimiento. Lo tiene tanto por oficio como de manera verbal, se lo explican los técnicos especializados de todas las áreas”, precisó.

El líder sindical indicó que Rubalcava se encuentra consciente de los retos y también preocupado por garantizar los recursos e insumos que permitan mejorar el servicio.

“Está consciente, también muy preocupado porque se tengan las cosas, los elementos para poder sacar adelante el servicio más importante de la Ciudad de México”, comentó.