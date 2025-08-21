Activan alerta naranja en 9 alcaldías por lluvias fuertes

Lluvias en México (Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para nueve alcaldías de la capital ante el pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.

Las demarcaciones donde se prevé mayor intensidad de precipitación son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, con lluvias estimadas entre 30 y 49 milímetros y posible granizo entre las 14:00 y las 23:00 horas.

Alerta amarilla en otras siete alcaldías

La SGIRPC también informó que se activa la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo en Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde se esperan precipitaciones de 15 a 29 milímetros durante el mismo período.

Recomendaciones a la población

Autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones: portar paraguas o impermeable, utilizar agua de lluvia para regar las plantas, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, y no verter grasas en el drenaje.

También se sugiere guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, evitar subir a andamios, azoteas o cornisas, y mantenerse alejados de postes telefónicos y de electricidad. Los conductores deben manejar con precaución, evitando caminos con encharcamientos o inundados, donde puedan encontrarse restos de árboles u otros objetos arrastrados por la lluvia.

Asimismo, la población debe apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en riesgo de caída.