Alcalde de Cuajimalpa plantea frente común para combatir inseguridad en CDMX

Carlos Orvañanos aseguró a los elementos de seguridad que tienen todo el apoyo de su gobierno y de los ciudadanos

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, planteó formar un frente común de alcaldes para cerrar el paso a la inseguridad en la Ciudad de México, ante la ola de violencia, homicidios, extorsiones e impunidad que enfrenta el país.

“Urge que nos unamos como alcaldes, los gobiernos central y federal para hacer un frente común contra la delincuencia”, afirmó durante el pase de lista realizado a elementos de la policía adscritos a Cuajimalpa.

Carlos Orvañanos destacó que Cuajimalpa mantiene una estrategia firme de prevención del delito y contacto permanente con la población para atender y reaccionar ante hechos criminales.

“Aquí no vamos a permitir que los delincuentes se apropien de nuestra demarcación, cuenten con este Gobierno para protegerlos porque aquí en Cuajimalpa le decimos a los que buscan hacer daño: aquí no hay cabida ni tolerancia a fechorías”, aformó.

Durante el evento, el alcalde reconoció la labor de vigilancia, honestidad y compromiso de ocho elementos, y exhortó al resto de los policías a no bajar la guardia y a cerrar el paso a los criminales cuyo único objetivo es lastimar a las comunidades.

“Por eso, estamos día a día trabajando en darles las herramientas necesarias para que cumplan con su deber: mejor equipamiento, más capacitación y un respaldo absoluto”, señaló.

Cuajimalpa tiene una policía de resultados

Aseguró que la policía cuenta con todo el apoyo del Gobierno de Cuajimalpa y con el respaldo total de la ciudadanía.

“Tenemos una policía de resultados, honesta y que no se deja de los malos; es el resultado de su trabajo incansable y de su compromiso. Los invito a que sigan por este camino”.

Reiteró que, durante sus recorridos, la gente reconoce la política de seguridad de Cuajimalpa. “En cada llamada de emergencia, en cada interacción con un ciudadano, actúen con la más alta ética y la convicción de que están al servicio de su comunidad”.

Para finalizar, el alcalde agregó que “el uniforme y la placa son un símbolo de autoridad, pero también un recordatorio constante de que su poder debe ejercerse con humanidad, con respeto y con total integridad”.