“Alcaldía en tus manos” llega a la Ex Hipódromo de Peralvillo con acciones inmediatas

Alessandra Rojo de la Vega

La alcaldía Cuauhtémoc realizó la segunda jornada del programa “Alcaldía en tus manos” en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. La actividad consistió en recorridos encabezados por la titular de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, junto con directores generales, para atender de manera directa diversos reportes vecinales.

Durante la jornada, personal de servicios urbanos efectuó podas de árboles, bacheo, reparación de luminarias, balizamiento de calles y limpieza en banquetas, camellones y espacios públicos.

Habitantes de la colonia señalaron la presencia de vehículos en estado de abandono, con llantas ponchadas y cristales rotos. La alcaldía notificó a los propietarios y otorgó un plazo de tres días para su retiro, en caso contrario serán remitidos al depósito vehicular como parte del programa de chatarrización.

De manera complementaria, se instalaron módulos de atención para que la población pudiera acceder a los servicios que ofrece la administración local.

La alcaldía informó que este programa continuará en otras colonias de la demarcación con el objetivo de atender reportes comunitarios en campo.