Asegura gobierno de Huixquilucan 1,900 motocicletas en operativos de seguridad vial

Operativo de seguridad vial en Huixquilucan

Huixquilucan — Como parte del Operativo de Inspección y Reordenamiento Vial, el gobierno municipal de Huixquilucan ha retirado de circulación casi mil 900 motocicletas, de febrero del presente año a la fecha.

La medida se aplica a unidades que no cumplen con las medidas de seguridad y la documentación requerida, o que cuentan con reporte de robo, entre otras faltas. El objetivo principal de esta estrategia es reforzar la seguridad vial y reducir significativamente el número de accidentes en las calles del municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde febrero pasado, elementos de la dirección General de Seguridad Pública y Vialidad han llevado a cabo 150 operativos en todo el territorio. En estos operativos se verifica que los conductores porten el equipo de protección adecuado, respeten los límites de velocidad y los lineamientos del reglamento de tránsito, y que cuenten con la documentación en regla, con el fin de proteger la integridad física de los usuarios.

“Este operativo ha dado excelentes resultados desde que lo implementamos en las tres zonas de Huixquilucan, con lo que, además de cuidar a los motociclistas y automovilistas, cumplimos con una demanda ciudadana de ordenar la circulación de estas unidades”, agregó la alcaldesa. Contreras Carrasco recalcó que “es un esfuerzo que elementos de Seguridad Pública y Vialidad realizan 24/7 en puntos estratégicos del municipio para evitar conductas que pongan en riesgo la integridad de peatones y conductores”.

La edil subrayó que este operativo se implementó derivado de las constantes peticiones ciudadanas en este rubro, con la finalidad de preservar la paz y tranquilidad en las calles y avenidas. Debido a ello, se reforzó esta medida en las zonas con mayor afluencia vehicular y peatonal para garantizar que todos los usuarios puedan transitar en espacios seguros y ordenados.

El contexto de estos operativos se enmarca en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales revelan que en el Estado de México existen más de 1.2 millones de motocicletas en circulación. Esta cifra conlleva una necesidad de mayor responsabilidad al momento de conducir. Por ello, la alcaldesa Romina Contreras hizo un llamado a la población a ser usuarios conscientes y respetar las medidas de seguridad y las reglas de tránsito.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, aseguró que continuarán realizando estos operativos de manera diaria. Destacó que los resultados positivos no solo se reflejan en la seguridad vial, sino también en una notable disminución de delitos de alto impacto, registrando el año pasado una reducción del 18.2 por ciento.

“Estos operativos son, principalmente, por seguridad de los motociclistas, y los resultados han sido muy positivos, pues nos ha ayudado a bajar la incidencia delictiva en el territorio”, sentenció Alarcón Martínez. Explicó que “muchos delitos se cometen a bordo de una motocicleta y, al ver la presencia de elementos de seguridad por las avenidas y calles, lo piensan dos veces y ya no lo llevan a cabo. Queremos que la gente en Huixquilucan siga viviendo en paz y tranquila”.

En este sentido, el gobierno municipal complementa los operativos con una campaña de concientización en redes sociales dirigida a motociclistas. La campaña recuerda las principales prohibiciones, como circular sin casco, rebasar entre carriles, viajar con menores de 12 años, exceder los límites de velocidad, realizar acrobacias, circular sobre la banqueta y que los menores de edad tienen prohibido conducir sin un permiso oficial.

La Crónica de Hoy/2025