Busca redignificar los centros de abasto que han sido puntos de encuentro social y cultural, además de constituir uno de los motores económicos

Aprueba cabildo de Ecatepec el programa “Enchulando Mercados”

Por Eidalid López Pérez
En sesión de Cabildo encabezada por la presidenta municipal de Ecatapec, Azucena Cisneros Coss y el secretario del Ayuntamiento Faustino De La Cruz, se aprobaron las reglas de operación para el programa “Enchulando Mercados”, una estrategia diseñada para rescatar, modernizar y fortalecer los mercados públicos del municipio.

El proyecto busca redignificar los mercados locales que históricamente han sido puntos de encuentro social y cultural, además de constituir uno de los motores económicos más importantes del municipio. Estos espacios no sólo son centros de abasto, también representan identidad y tradición para las comunidades que los rodean.

Durante la sesión, la alcaldesa Azucena Cisneros destacó que el fortalecimiento de los mercados es clave para impulsar el desarrollo económico local y mejorar la calidad de vida de miles de familias que dependen de esta actividad. “Cada mercado refleja la historia y el trabajo de generaciones. Con este programa queremos darles la dignidad que merecen, para que sigan siendo espacios seguros, ordenados y de orgullo para Ecatepec”, afirmó.

El programa “Enchulando Mercados” contempla un plan integral que incluye obras de infraestructura y mantenimiento, como rehabilitación de techumbres, pisos, drenajes, instalaciones eléctricas y sanitarias. También se prevé mejorar la iluminación y la seguridad, ordenar los espacios de venta y embellecer las áreas comunes con el objetivo de hacerlos más funcionales y atractivos para comerciantes y visitantes.

Además de la mejora física, el Ayuntamiento impulsará campañas de difusión y promoción para fomentar el consumo en mercados locales, fortaleciendo la economía popular. La estrategia también busca generar sentido de pertenencia y comunidad, ya que estos espacios representan un lugar de convivencia cotidiana para miles de familias.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Faustino De La Cruz, la iniciativa responde a la necesidad de atender de manera directa uno de los sectores más importantes para el municipio. “Con la aprobación de estas reglas de operación, damos certeza y transparencia al programa, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan: las y los comerciantes de Ecatepec”, señaló.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el gobierno municipal refuerza su compromiso con el #CambioConHonestidad, apostando por políticas públicas que transformen la vida diaria de las personas y devuelvan vitalidad a los mercados, espacios que son parte fundamental de la identidad y el tejido social del municipio.

