Aprueba cabildo de Ecatepec el programa “Enchulando Mercados”

Cabildo de Ecatepec aprueba programa “Enchulando Mercados”

En sesión de Cabildo encabezada por la presidenta municipal de Ecatapec, Azucena Cisneros Coss y el secretario del Ayuntamiento Faustino De La Cruz, se aprobaron las reglas de operación para el programa “Enchulando Mercados”, una estrategia diseñada para rescatar, modernizar y fortalecer los mercados públicos del municipio.

El proyecto busca redignificar los mercados locales que históricamente han sido puntos de encuentro social y cultural, además de constituir uno de los motores económicos más importantes del municipio. Estos espacios no sólo son centros de abasto, también representan identidad y tradición para las comunidades que los rodean.

Durante la sesión, la alcaldesa Azucena Cisneros destacó que el fortalecimiento de los mercados es clave para impulsar el desarrollo económico local y mejorar la calidad de vida de miles de familias que dependen de esta actividad. “Cada mercado refleja la historia y el trabajo de generaciones. Con este programa queremos darles la dignidad que merecen, para que sigan siendo espacios seguros, ordenados y de orgullo para Ecatepec”, afirmó.

El programa “Enchulando Mercados” contempla un plan integral que incluye obras de infraestructura y mantenimiento, como rehabilitación de techumbres, pisos, drenajes, instalaciones eléctricas y sanitarias. También se prevé mejorar la iluminación y la seguridad, ordenar los espacios de venta y embellecer las áreas comunes con el objetivo de hacerlos más funcionales y atractivos para comerciantes y visitantes.

Además de la mejora física, el Ayuntamiento impulsará campañas de difusión y promoción para fomentar el consumo en mercados locales, fortaleciendo la economía popular. La estrategia también busca generar sentido de pertenencia y comunidad, ya que estos espacios representan un lugar de convivencia cotidiana para miles de familias.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Faustino De La Cruz, la iniciativa responde a la necesidad de atender de manera directa uno de los sectores más importantes para el municipio. “Con la aprobación de estas reglas de operación, damos certeza y transparencia al programa, asegurando que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan: las y los comerciantes de Ecatepec”, señaló.

Con la puesta en marcha de este proyecto, el gobierno municipal refuerza su compromiso con el #CambioConHonestidad, apostando por políticas públicas que transformen la vida diaria de las personas y devuelvan vitalidad a los mercados, espacios que son parte fundamental de la identidad y el tejido social del municipio.