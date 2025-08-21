Conectarán cámaras de desarrollos inmobiliarios al C5

C5 Firma de convenio entre el C5 y CANADEVI. (C5.)

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), delegación Valle de México, acordaron la conexión de cámaras exteriores de los desarrollos inmobiliarios afiliados al ecosistema público de videovigilancia.

El director del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y el presidente de la CANADEVI, Leopoldo Hirschhorn Cymerman, el cual, explicaron, posibilita la difusión de la capacidad institucional del Gobierno de la Ciudad de México para inhibir y combatir el delito, así como desplegar el aparato de procuración de justicia, particularmente contra la incidencia delictiva como robos, fraudes o extorsiones.

Así, Cymerman enfatizó que: “La industria de la vivienda reafirma su compromiso por fortalecer la estrategia de videovigilancia de la Ciudad de México. Este convenio marca un precedente al sumar al sector privado al sistema de videovigilancia más robustos de América. El C5 es una pieza fundamental en la vigilancia y protección de la ciudad”.