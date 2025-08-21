Edomex lidera en generación de empleo con más de 138 mil puestos creados

Estado de México lidera en generación de empleo con más de 138 mil puestos creados

El Estado de México ocupa el primer lugar nacional en generación de empleos con 138 mil 701 puestos creados entre septiembre de 2023 y junio de 2025, informó la Gobernadora Delfina Gómez durante la inauguración de la extensión de la Plaza Comercial Galerías Metepec.

La mandataria señaló que en tiendas departamentales se han invertido más de 4 mil millones de pesos, lo que posiciona a la entidad como la primera del país en número de establecimientos de este tipo, con 328 en operación que generan empleos de manera cotidiana.

De septiembre de 2023 a julio de 2025, el Estado de México alcanzó una inversión de 140 mil 155 millones de pesos. Gómez Álvarez subrayó que este resultado se debe a la coordinación con el Gobierno de México, municipios y empresarios, así como a la confianza de inversionistas que ven a la entidad como un espacio seguro y con futuro.

Galerías Metepec se encuentra entre los cinco centros comerciales más grandes del país, con una extensión de 964 metros cuadrados, 269 tiendas, restaurantes y áreas infantiles, y un aforo promedio de 1.6 millones de visitantes mensuales.

La Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que de las casi 900 mil unidades económicas establecidas en el Estado de México, el 50 por ciento corresponde al sector comercio, que aporta el 25 por ciento de la economía estatal; en conjunto con el sector servicios, la cifra alcanza cerca del 70 por ciento.

Indicó que la administración estatal ha implementado una estrategia para promover la inversión con certeza jurídica, disponibilidad de servicios, estímulos fiscales y no fiscales, así como acciones de vinculación laboral y educativa.

“Desde pequeñas empresas, productores y artesanos hasta grandes inversionistas, dirigimos acciones a todos ellos, protegiendo la inversión y velando por la generación de empleo, fuente de ingresos y bienestar de las familias”, señaló.