Gobierno de Ecatepec implementa programa Escuela Segura para el regreso a clases

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, continúa con los programas de infrastructura para el municipio

Escuela segura — El gobierno municipal de Ecatepec pondrá en marcha el programa Escuela Segura ante el próximo regreso a clases de miles de alumnos de educación básica. La iniciativa incluye el bacheo e iluminación de calles aledañas a los planteles escolares y la instalación de alarmas vecinales en los alrededores, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss atestiguó el inicio de construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Sagitario 8, que ocupará el predio de un mercado en ruinas que actualmente representa un foco de inseguridad para la comunidad. Este espacio será transformado en un lugar seguro para el beneficio de los vecinos.

Durante un recorrido por la colonia Sagitario 8, la presidenta municipal anunció que “va a empezar el programa Escuela Segura. Se tienen que bachear todos los alrededores de las escuelas, iluminar, poner alarma, cámara de video, pintar todos los señalamientos”. Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad.

Cisneros Coss también recorrió el sendero seguro de un kilómetro en calle Suiza, que beneficia a habitantes de las comunidades Jardines de Cerro Gordo, Industrias Tulpetlac y Tolotzin 1. Este corredor fue completamente iluminado y bacheado para proporcionar mayor seguridad a los transeúntes.

Como parte adicional del apoyo a la educación, el gobierno municipal entregará 60 mil pares de zapatos de piel a alumnos de preescolar y primaria. “A partir de que inicien las clases, son 60 mil pares y cuando empiece vamos a ir escuela por escuela para hacerles sus estudios de sus ojos y ver quién necesita lentes. Y les vamos a dar sus lentes gratuitos también”, afirmó la alcaldesa.

El programa de apoyo se extiende a estudiantes de nivel superior con la entrega de la Tarjeta Joven para alumnos de universidades públicas y privadas de Ecatepec, que incluirá ayuda económica para los pasajes de los estudiantes, facilitando su movilidad y acceso a la educación.

El nuevo Centro de Desarrollo Comunitario en Sagitario 8 contará con sala de usos múltiples, salones para talleres y cómputo, biblioteca y área para presentaciones al aire libre. La inversión de seis millones 294 mil 279.30 pesos beneficiará directamente a cinco mil vecinos de la zona.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, detalló que en calle Suiza se instalaron 46 luminarias, algunas dobles y seis empotradas, además de obras de bacheo y limpieza. Los vecinos han expresado su agradecimiento por estas acciones, señalando que “antes era una oscuridad total y había muchos asaltos”, reconociendo el esfuerzo del gobierno municipal por rescatar estos espacios para la comunidad.

La Crónica de Hoy/2025