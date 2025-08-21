Ixtapaluca realiza Jornada de Atención Integral para Comunidades Indígenas y Afromexicanas

El Gobierno Municipal de Ixtapaluca, a través de la Dirección de Bienestar y con el respaldo de diversas áreas del ayuntamiento, llevó a cabo este martes una nueva Jornada de Atención Integral para Comunidades Indígenas y Afromexicanas en la colonia Rigoberta Menchú, donde se ofrecieron más de 400 servicios gratuitos a la población.

Durante la jornada, cerca de 200 vecinas y vecinos recibieron apoyos en materia de salud y bienestar, entre ellos certificados médicos, consultas odontológicas, asesorías en nutrición y cortes de cabello, además de orientación en programas municipales. La iniciativa busca atender de manera directa a los sectores históricamente marginados, acercando servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Las autoridades locales destacaron que estas actividades son parte de un esfuerzo permanente por reducir las brechas de desigualdad y garantizar el derecho de todas las personas a recibir atención sin importar su condición social, económica o cultural. “Con estas acciones seguimos acercando servicios de salud, bienestar y mejores oportunidades a todas y todos. La inclusión y el apoyo a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas son una prioridad para este gobierno”, señalaron representantes del ayuntamiento.

Vecinas y vecinos de la colonia expresaron su agradecimiento por la jornada. “Muchas veces no tenemos la posibilidad de pagar consultas médicas o servicios como los dentales, y aquí nos los ofrecen sin costo. Esto nos ayuda bastante”, comentó una de las beneficiarias.

Además de la atención médica y de bienestar, personal del municipio brindó información sobre programas sociales, prevención de enfermedades y recomendaciones para el cuidado de la salud en el hogar. De esta manera, la jornada también funcionó como un espacio de educación y concientización comunitaria.

El Gobierno de Ixtapaluca reiteró su compromiso de mantener este tipo de actividades en distintas colonias del municipio, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y brindar herramientas que favorezcan un desarrollo más justo y equitativo para todas las familias.