Pronostican tormentas eléctricas y granizo en la CDMX durante la tarde y noche

Lluvias CDMX Lluvias CDMX (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este jueves se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en la capital, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados Celsius (°C), con ambiente cálido a caluroso después del mediodía. El cielo permanecerá mayormente nublado y se prevé un incremento de nubosidad conforme avance la tarde, lo que dará paso a las precipitaciones.

El informe añade que soplarán vientos provenientes del Norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora (km/h), además de rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

Durante la noche, el termómetro descenderá a un rango de entre 18°C y 17°C, y entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes podría registrarse una mínima de 15°C, por lo que se espera un amanecer frío en la ciudad.

Respecto al monitoreo del volcán Popocatépetl, la dependencia señaló que no se reportan emisiones recientes de ceniza. En caso de ocurrir, el material volcánico se desplazaría hacia el Oeste-Noroeste, con posible impacto en la Ciudad de México.

La SGIRPC llamó a la población a mantenerse informada y atenta a las actualizaciones emitidas por el Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, con el fin de tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.