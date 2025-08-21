Publican lista de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

IECM publica lista de proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer la lista de los proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, misma que ya está disponible en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, en la página institucional, así como en los estrados de sus 33 Direcciones Distritales y oficinas centrales.

La publicación se realizó una vez concluido el cómputo y la validación de resultados de las opiniones emitidas por la ciudadanía en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO), el pasado 17 de agosto. Posteriormente, las 33 Direcciones Distritales del IECM emitieron las constancias de validación de los proyectos ganadores y resolvieron los casos especiales, los cuales deberán ser ejecutados directamente por la alcaldía correspondiente.

En aquellas Unidades Territoriales (UT) donde se convoquen asambleas para atender casos especiales, las constancias de validación se entregarán una vez que se definan los proyectos.

La ciudadanía puede consultar qué proyecto resultó electo en su Unidad Territorial o Unidad Habitacional ingresando al Sistema para la publicación de proyectos y sentido dictamen de Presupuesto Participativo 2025, disponible en https://siproe2025.iecm.mx/sistema-integral/.

Al acceder, se deberá seleccionar la “Demarcación Territorial” y la “Unidad Territorial” correspondiente; de manera automática, el sistema arrojará el número de distrito y el monto asignado para la ejecución del proyecto ganador.

El sistema también despliega la información de los proyectos participantes, organizada por número, nombre y resultado del escrutinio y cómputo de mesa, la cual puede ser descargada. Asimismo, se encuentran disponibles las Actas de Validación de Resultados de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

En esta edición, la consulta registró la emisión de 295 mil 549 opiniones ciudadanas, lo que representó un alcance estimado del 4.04 por ciento de la Lista Nominal de electores en la Ciudad de México.