Sedeco impulsa a la CDMX como HUB de biotecnología en el Healthcare Strategy Summit

Healthcare Strategy Summit de la Ciudad de México

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) participó en el panel “Innovaciones tecnológicas que redefinen la funcionalidad de la salud”, realizado durante el Healthcare Strategy Summit de la Ciudad de México.

En el panel se destacó la consolidación de la capital como un polo estratégico para la innovación biotecnológica y el desarrollo de soluciones en salud, teniendo como actor principal al talento generado en México.

Durante su intervención, la titular de la Sedeco, Manola Zabalza, indicó que la biotecnología representa uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en el mundo y subrayó la capacidad de la capital para convertirse en un centro de atracción de inversiones y generación de conocimiento.

“La Ciudad de México tiene todo para liderar este sector: talento, infraestructura y un ecosistema vibrante de innovación. Nuestro objetivo es que la ciencia que se genera aquí se traduzca en empresas, empleos y bienestar”, afirmó.

GCDMX apuesta por la biotecnología

En su mensaje, añadió que el Gobierno de la Ciudad de México apuesta por el desarrollo de la biotecnología no solo como motor económico, sino también como un sector que transforma la vida de las personas a través de nuevas soluciones en salud y acceso a tratamientos de última generación.

Al evento asistieron Christian Peñaloza, Director del Instituto de Investigación Mirai en Osaka Japón, Santiago March Coordinador de Nuevas Tecnologías en la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) al encuentro se congregaron decenas de empresas del sector, que invierten en la parte más innovadora de la economía, permitiendo reforzar la vinculación entre la academia, la industria y el sector público, así como proyectos orientados a la investigación aplicada, la producción de medicamentos innovadores y la integración de nuevas tecnologías.