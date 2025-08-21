Tlalnepantla impulsa inclusión con entrega de aparatos funcionales

Tlalnepantla impulsa la inclusión con entrega de aparatos funcionales

En un esfuerzo por fortalecer la inclusión y atender de manera directa las necesidades de la población, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, acompañado por la Dirección de Bienestar, encabezó la entrega de aparatos funcionales a habitantes del municipio.

La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad y representa, de acuerdo con las autoridades, un acto de justicia social que refleja el compromiso del gobierno local con la igualdad y la solidaridad.

Durante el evento, realizado en el marco de los programas de apoyo social del ayuntamiento, se entregaron sillas de ruedas, bastones y andaderas a vecinos que enfrentan limitaciones físicas y que, con este respaldo, podrán realizar sus actividades cotidianas con mayor independencia.

“El gobierno municipal trabaja con hechos para garantizar inclusión y bienestar. Estos apoyos significan no solo una herramienta de movilidad, sino también la posibilidad de que más personas puedan integrarse plenamente a la vida comunitaria”, afirmó el alcalde Pérez Cruz.

Vecinas y vecinos beneficiados agradecieron el apoyo, señalando que estas acciones representan un cambio tangible en su día a día, pues facilitan su traslado, la participación en actividades familiares y sociales, así como el acceso a servicios básicos.

La administración municipal destacó que estas entregas forman parte de una estrategia más amplia para atender a los sectores históricamente marginados y reducir las brechas de desigualdad en #NuestraCiudad.