Van por Ley de Búsqueda que garantice condiciones de innovación, inclusión y corresponsabilidad

Madres FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO (Magdalena Montiel Velázquez)

La presidenta de la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, la diputada morenista Ana Buendía, informó que ya se tiene terminada la propuesta para armonizar e innovar la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Con los cambios a las distintas reformas se garantizará el derecho a la búsqueda en condiciones de innovación, inclusión y corresponsabilidad entre autoridades, familias y sociedad civil.

“Se transforma el modelo de búsqueda, al incorporar elementos modernos que facilitan los procesos”, aseguró.

Explicó que la actualización es necesaria luego de publicarse el Decreto Federal de julio pasado, por lo que se presentará ante el pleno el durante el próximo periodo de sesiones.

Cambios en Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Para la modernización se incorporan sistemáticamente elementos en la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que fortalecen su capacidad técnica, operativa y simbólica, al integrar herramientas como la CURP biométrica, la interoperabilidad digital, los protocolos de alerta y participación comunitaria, así como mecanismos de sistematización forense y reparación simbólica.

La propuesta también toma en consideración todos los avances legislativos federales, organizados por ejes temáticos estructurales, y propone su incorporación técnica, operativa y simbólica en el marco normativo local.

Dichas mejoras están en concordancia con las disposiciones reformadas de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de la Ley General de Población.

“La solución legislativa busca integrar dichos componentes en la ley capitalina de forma progresiva, clara y funcional, considerando las facultades locales y los principios federales”.

La legisladora aseguró que sigue de cerca las peticiones de los familiares de desaparecidos y colectivos, por lo que las adecuaciones legislativas que propone recogen esas inquietudes, con vistas a mejorar los resultados en la materia.

Y adelantó que una vez presentada la propuesta, se realizará un foro con diversas autoridades de la capital y del gabinete de Búsqueda a fin de enriquecer con sus opiniones las propuestas legislativas.