Alcaldía Benito Juárez entrega más de 2 mil kits escolares para el ciclo 2025-2026

La alcaldía Benito Juárez entregó 2 mil 85 kits escolares a estudiantes de nivel básico como parte de la acción social “Regreso a Clases BJ”.

De acuerdo con la demarcación, en esta iniciativa se invirtieron 3 millones 294 mil 694 pesos, recursos que se destinaron a la adquisición de mochilas y materiales para estudiantes de primaria y secundaria.

Cada paquete incluye 18 artículos, entre ellos cuadernos, block de hojas, agenda de tareas, lápices, colores, marcatextos, juego de geometría, diccionario, calculadora y forros para cuadernos.

Durante el acto de entrega, el director general de Participación Vecinal y Vinculación, Juan Adrián González Bruzzone, destacó que el programa busca garantizar que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo académico.

Vecinos de la demarcación reconocieron el apoyo, que dijeron, consideran un alivio para su economía. Maribel Espinoza, madre de dos alumnos de la primaria Silvestre Revueltas, señaló que este tipo de acciones ayudan a cubrir los gastos al inicio del ciclo escolar.

“Nos sentimos considerados, la verdad es que hemos visto mucho apoyo por parte del alcalde, siempre al pendiente de las necesidades de los niños”.

Por su parte, Fernando Quintero, padre de un estudiante de la secundaria 80, Martin Luther King, aseguró que el paquete le permitirá iniciar el calendario escolar sin contratiempos.

“Es una gran ayuda, sobre todo que en secundaria se llevan 12 materias, me siento cubierto y esto me da un respiro para que mi hijo llegue preparado a sus clases”.

La alcaldía informó que con la entrega de estos materiales se busca contribuir a la economía de los hogares, principalmente de aquellos en situación de vulnerabilidad, y reforzar el compromiso institucional con la educación de niñas, niños y adolescentes de Benito Juárez.