Arranca construcción de Centro de Desarrollo Comunitario y se refuerza la seguridad en Ecatepec

Acompañada por la presidenta Azucena Cisneros Coss, la administración municipal dio el banderazo de arranque a la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) en la colonia Sagitario 8, donde anteriormente se ubicaba un mercado en ruinas que había sido identificado como un punto de inseguridad para la comunidad.

El nuevo complejo contará con sala de usos múltiples, salones para talleres y cómputo, biblioteca y un área para presentaciones al aire libre. La obra contempla una inversión superior a los seis millones de pesos y beneficiará de manera directa a más de cinco mil vecinas y vecinos de la zona.

Además, en el mismo sector se pusieron en marcha dos Senderos Seguros: uno ubicado en la calle Suiza y otro en el corredor verde de la colonia Industrias Tulpetlac. Estos trabajos incluyen la instalación de 46 luminarias algunas dobles y seis empotradas, así como labores de bacheo y limpieza, lo que impactará positivamente a las colonias Jardines de Cerro Gordo, Industrias Tulpetlac y Tolotzin 1.

La presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad vecinal. “Queremos que cada rincón de Ecatepec sea un lugar seguro, donde las familias puedan convivir y desarrollarse sin miedo”, señaló durante el evento.

De cara al regreso a clases de miles de alumnas y alumnos de educación básica, la autoridad local anunció la puesta en marcha del programa #EscuelaSegura, mediante el cual se iluminarán y bachearán las calles cercanas a los planteles escolares. Asimismo, se instalarán alarmas vecinales en los alrededores con el objetivo de proteger a la comunidad estudiantil y dar respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

El gobierno municipal busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también brindar oportunidades de desarrollo social y cultural, al tiempo que se fortalecen las condiciones de seguridad para la población.