CDMX desmiente concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

Shakira en concierto Shakira en concierto (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México aclaró que la información que circula en redes sociales sobre un supuesto concierto gratuito de la cantante Shakira en el Zócalo capitalino es falsa.

La dependencia puntualizó que no se tiene programado ningún evento masivo de entrada libre con la artista en la Ciudad de México. La Secretaría hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales para informarse sobre los eventos culturales que organiza.

Los medios oficiales de comunicación de la Secretaría de Cultura son sus redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify, así como la página web oficial.