Choque de unidad de RTP en Iztapalapa deja una persona fallecida

Accidente de unidad de RTP en Iztapalapa deja una persona fallecida

La mañana de este viernes, una unidad de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la ruta 57, que cubre el trayecto Constitución de 1917–Toreo, se vio involucrada en un hecho vial en el cruce de Avenida Periférico y Canal de Chalco, en la alcaldía Iztapalapa.

En el incidente perdió la vida una persona. Tras el reporte, se activó el protocolo de atención y se notificó al centro de radio de la RTP, lo que permitió la llegada de equipos de emergencia al lugar.

La persona operadora del autobús fue trasladada al Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones.

La Red de Transporte de Pasajeros informó que dará seguimiento al caso y cooperará en todo momento con las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.