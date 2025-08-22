Dictan prisión preventiva a implicada en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Detenida Primera implicada en el asesinato de Ximena y José que recibe medida cautelar de prisión preventiva. (FGJCDMX)

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva para Neri “N”, una de las personas señaladas se haber colaborado en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, la autoridad judicial calificó como legal la detención de la mujer, ejecutada la madrugada del 20 de agosto en el Estado de México.

Hacia ello, la defensa de la mujer solicitó la duplicidad del término constitucional, es decir, prórroga en la que se permite al imputado y su defensa tener más tiempo para preparar la estrategia legal o presentar pruebas que lo beneficien.