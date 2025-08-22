Ecobici: refuerzan mantenimiento y balanceo de bicicletas ante lluvias intensas en la CDMX

ECOBICI refuerza su operación en temporada de lluvias para garantizar un servicio seguro y eficiente

El Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública Ecobici informó que intensifica sus esfuerzos para ofrecer un servicio seguro, eficiente y confiable durante la temporada de lluvias en la Ciudad de México, periodo en el que se registran más de 63 mil viajes diarios.

Esto ocurre luego de que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, informara que el pasado mes de junio fue el más lluvioso desde 1968, con un acumulado de 337 millones de metros cúbicos de precipitación, casi el doble del promedio histórico. Asimismo, el domingo 10 de agosto, el Centro de la Ciudad de México registró la lluvia más intensa desde 1952.

Para atender las condiciones adversas, Ecobici aseguró que implementó brigadas de mantenimiento en calle, enfocadas en frenos, cadenas y rodamientos, piezas que se deterioran más rápido por la humedad y el agua. Además, se reforzó el balanceo estratégico de bicicletas en estaciones clave para evitar saturación o desabasto, especialmente en zonas de alta demanda como Chapultepec, Sevilla, Insurgentes, Juárez, Buenavista, San Cosme y Patriotismo.

El mantenimiento inteligente en campo, junto con el balanceo estratégico y el monitoreo en tiempo real durante todo el horario de operación, permiten mantener una tasa de disponibilidad del sistema del 94 %, incluso en condiciones climáticas adversas.

Ecobici también compartió recomendaciones para que las y los usuarios puedan realizar viajes más seguros:

1. Revisar frenos y llantas antes de iniciar el viaje.

2. Rodar de forma visible verificando que las luces delanteras y traseras de la bicicleta se encuentren encendidas de manera automática, además de procurar portar un chaleco con reflejantes.

3. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de frenado, ya que el pavimento mojado puede estar resbaloso.

4. Estar atento al cruzar por charcos ya que algunos puedan ocultar baches u obstáculos.

5. Verificar el anclaje correcto al devolver la bicicleta a través de la luz verde del candado y la notificación en la aplicación y/o correo.

6. Antes y después del viaje, mantenerse al tanto de las notificaciones de la aplicación.