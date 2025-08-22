Entregan en GAM 2 mil tarjetas de becas “Rita Cetina”

Entregan becas Rita Cetina en GAM

En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, se entregaron 2 mil tarjetas de la beca “Rita Cetina” a jóvenes de secundaria, se trata trata de personas que no habían podido culminar su trámite debido a la falta de algún documento.

Fue el alcalde Janecarlo Lozano y la Secretaría de Educación Pública (SEP) quienes realizaron la entrega, cuya meta es de 4 mil tarjetas para jóvenes en la misma situación.

Durante el evento, Carlos Zarza, titular de la Oficina de Representación Estatal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar en la Ciudad de México, explicó que este programa existe por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y se beneficia a 5.6 millones de estudiantes de secundaria en todo el país.

Indicó que el programa de Becas para el Bienestar llegará en 2025 a más de 14 millones de estudiantes de los tres niveles de enseñanza, siendo el programa social con mayor número de beneficiarios del país.

Resaltó la pertinencia de la beca universal “Rita Cetina” en las escuelas públicas de secundaria, ya que, para la Mandataria Federal, es inaceptable que haya familias sin ejercer el derecho a la educación por falta de recursos económicos.

“Esta beca es bimestral y la buena noticia para ustedes es que van a recibir sus pagos retroactivos en igualdad de condiciones que los demás y las demás becarios, porque la tendrían que haber recibido desde hace unos meses.

“Para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el objetivo de las becas para el Bienestar es que nuestros hijos e hijas puedan permanecer en las escuelas. No queremos que haya niños, niñas, jóvenes en la calle y con los riesgos que ello implica”, dijo Carlos Zarza.

El funcionario detalló que a través de la beca universal “Rita Cetina” se entregarán mil 900 pesos de manera bimestral y 700 pesos adicionales por cada estudiante inscrito en ese nivel educativo.

Con esta tarjeta, las y los beneficiarios podrán hacer retiros en efectivo en cualquier cajero del Banco del Bienestar; hacer pagos en tiendas, y tener un mayor control de sus gastos.

El alcalde de GAM aseguró que durante su gobierno se da mantenimiento de limpieza y pintura a las fachadas de las escuelas de nivel básico, y se implementan estrategias de seguridad para que todos los niños y jóvenes puedan transitar libremente por las calles.

“La Beca nació para algo fundamental, que ningún niño y que ninguna niña se quede atrás. Que ningún niño tenga que salir de casa rumbo a la escuela con el estómago vacío, porque sabemos que un desayuno marca la diferencia entre aprender o pasar la mañana con hambre.

“Que ningún niño o que ninguna niña tenga que abandonar sus estudios, porque en su hogar no hay recursos suficientes para comprar útiles, uniformes o para pagar lo simple que es el transporte escolar”.

Para finalizar, se informó que la SEP emplea una estrategia llamada Vida Saludable que impulsa la Nueva Escuela Mexicana (NEM), y desde marzo no se vende comida chatarra en los planteles escolares para prevenir el consumo de alimentos procesados y enfermedades crónicas como diabetes y obesidad.