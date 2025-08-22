Gabinetes de seguridad enfocan operativos contra grupos ligados al CJNG en Xochimilco y Tláhuac

Archivo: El vehículo en el que viajaba Héctor Rodolfo Rodríguez, líder de Los Rodolfos, cuando fue asesinado en Ciudad de México. Rogelio Morales/ CUARTOSCURO

Los gabinetes de seguridad de los gobiernos federal y de la Ciudad de México informaron que mantienen investigaciones en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac para detener a integrantes de los grupos delictivos Los Dilan y Los Rodolfos, considerados como aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de su presunto jefe de plaza, identificado como El Tatos.

De acuerdo con las indagatorias, estas acciones se derivan de la presunta relación de dichos grupos con Francisco “N”, alias Paco, uno de los 13 detenidos en el caso del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Las autoridades señalan que Francisco “N” es subordinado de El Tatos, quien, según los reportes, funge como jefe de plaza del CJNG en la capital del país.

Labores de inteligencia de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, apuntan a que el detenido pertenece al grupo de Los Rodolfos y mantiene vínculos con Los Dilan, ambos bajo el mando de El Tatos.

Los encargados de la investigación cuentan con nombres y apodos de integrantes de esas organizaciones que operan bajo sus órdenes. Ante ello, las áreas de inteligencia federal y capitalinas han concentrado sus indagatorias en distintos puntos de Xochimilco y Tláhuac, considerados como zonas de refugio de estos grupos delictivos.

Como parte de los avances, las autoridades indicaron que disponen de evidencias que vinculan a El Tatos y a los principales colaboradores de Los Rodolfos y Los Dilan. Las autoridades agregaron que en los próximos días se soliciten a un juez órdenes de cateo con el fin de realizar operativos para detener a los integrantes de estas organizaciones criminales y a El Tatos, señalado como jefe de plaza del CJNG en la Ciudad de México.