Prevén viernes caluroso con lluvias fuertes en CDMX

(Galo Cañas Rodríguez)

Las autoridades capitalinas informaron que para este viernes se espera una temperatura máxima de 24 grados Celsius, con ambiente cálido después del mediodía, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes a muy fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevén vientos del norte de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 km/h.

Durante la noche, el termómetro oscilará entre 18 y 17 grados Celsius, mientras que entre las 03:00 y las 06:00 horas del sábado podría descender hasta los 15 grados, por lo que se anticipa un amanecer frío.

En cuanto al monitoreo del volcán Popocatépetl, no se han registrado emisiones recientes de ceniza; sin embargo, en caso de presentarse, esta se desplazaría al noreste con posible afectación en la capital.