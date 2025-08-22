Previo al Mundial, buscan blindar la CDMX de publicidad de bebidas alcohólicas

Buscan erradicar publicidad exterior de bebidas alcohólicas.

El diputado local de Morena, Fernando Zarate, informó que en el marco del Mundial de Futbol 2026 impulsará una propuesta para prohibir publicidad relacionada con bebidas alcohólicas.

Lo anterior, con el fin de disminuir el consumo excesivo en la población, principalmente juvenil, lo que también reducirá el riesgo de morir bajo los efectos del alcohol; además, evitará el consumo temprano en menores de edad (que están expuestos a este tipo de publicidad).

Explicó que su propuesta busca prohibir cualquier tipo de publicidad de bebidas alcohólicas al rededor de escuelas públicas, hospitales y concurrencia colectiva (será en un radio de 2 kilómetros), con el fin de salvaguardar las vidas de las personas. Aseguró que dicha medida no perjudicará a las empresas que venden este tipo de bebidas.

Zarate comentó que el Mundial es un escenario excepcional, en el que los ojos del mundo estarán en la capital, por lo que es de suma importancia “impulsar la propuesta con todo” previo al evento.

Para sustentar su propuesta, el legislador informó que, entre el 2016 y 2021 se registraron más de 2 millones de accidentes viales en la capital, de los cuales, 101 mil fueron producto del los efectos del alcohol.

Durante el 2023, en la capital se registraron 43 mil 269 personas que presentaron lesiones estando bajo los efectos del alcohol.

De enero a septiembre del 2024, en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud hubo 36 mil 991 atenciones a personas con lesiones bajo efectos del alcohol.

Y de enero a octubre de ese mismo año, la Dirección General de Información en Salud reportó que 18 mil 106 personas recibieron atención medica en servicio de urgencias debido a situaciones relacionadas con el consumo de alcohol.

Fernando Zarate aseguró que esta propuesta complementa a la reciente ley aprobada sobre movilidad, debido a que el 7% de todos los siniestros fueron en motocicletas.

El legislador reiteró que con su propuesta se reducirá el riesgo de morir bajo los efectos del alcohol ya que, “el riesgo de morir en un siniestro vial es 3 veces mayor si está bajo los efectos del alcohol”.

Adelantó que para el próximo periodo de sesiones en el Congreso local, contempla una agenda muy ambiciosa en beneficio de la ciudad, sobre todo de los menores y de las mujeres.

Con la medida, también se evitará que niñas, niños y adolescentes consuman bebidas alcohólicas a temprana edad ya que habrá zonas libres de publicidad exterior de alcohol alrededor de escuelas y espacios donde se realizan actividades deportivas, artísticas, culturales y de entretenimiento.