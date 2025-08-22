Sheinbaum y Delfina impulsan Senderos Seguros en diez municipios del oriente del Edoméx

Impulsan gobiernos federal, estatal y municipal Senderos Seguros en diez municipios del oriente del Edoméx

Los gobiernos de México, del Estado de México y de diez municipios del oriente de la entidad firmaron el Convenio Especial de Coordinación del programa “Senderos Seguros”.

En el acuerdo participan los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Este año se contempla la construcción de 200 kilómetros de senderos, donde se instalarán luminarias con tecnología led, se rehabilitarán banquetas y se crearán murales de arte urbano como parte de una estrategia de mejora urbana integral.

Durante la firma, realizada en la Secretaría de Gobernación, el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, reiteró la disposición de la administración que encabeza la gobernadora Delfina Gómez de trabajar en coordinación con los municipios y con el Gobierno de México para cumplir con las expectativas del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El convenio también cuenta con la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Al acto asistieron Armando Quintero Martínez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas del Estado de México.