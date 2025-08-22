Con Jornada de Salud “Conexión Colibrí” Tlalnepantla impulsa bienestar comunitario

Tlalnepantla impulsa bienestar comunitario con Jornada de Salud “Conexión Colibrí”

Con el objetivo de acercar apoyos y servicios integrales a la ciudadanía, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la Jornada de Servicios Conexión Colibrí en la colonia Cuauhtémoc, donde cientos de familias aprovecharon la presencia de diversas áreas del gobierno local para resolver trámites, recibir orientación y participar en actividades comunitarias.

﻿Durante la jornada se realizaron campañas de esterilización para perros y gatos, con la apuesta de controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable de mascotas. Además, se ofreció la elaboración de testamentos a bajo costo, un servicio que permite a las familias dar certeza jurídica a su patrimonio.

﻿El evento también incluyó módulos informativos sobre programas sociales y talleres productivos, con el propósito de brindar oportunidades de desarrollo económico y capacitación para diferentes sectores de la población. Paralelamente, se instalaron espacios de orientación jurídica y psicológica, así como mecanismos de canalización a instancias especializadas para quienes requieren seguimiento puntual.

﻿La administración municipal aprovechó el encuentro para promover la cultura del agua mediante actividades de sensibilización sobre el uso racional del recurso y la importancia de su cuidado. También se brindó atención específica a mujeres y juventudes, con asesoría sobre prevención de violencia, salud integral y proyectos de emprendimiento.﻿

En materia ambiental, brigadas municipales realizaron labores de poda preventiva para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en calles y parques. Asimismo, se organizaron actividades deportivas y presentaciones musicales que fortalecieron el tejido social y convirtieron la jornada en un espacio de convivencia vecinal.﻿

Raciel Pérez Cruz destacó que estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno local para construir Nuestra Ciudad con más oportunidades, bienestar y cercanía con la gente. “No solo llevamos trámites y servicios, también reforzamos la relación entre autoridades y ciudadanía, porque la mejor manera de gobernar es escuchando directamente las necesidades de la comunidad”, afirmó.﻿

Vecinos de la colonia Cuauhtémoc reconocieron el esfuerzo municipal por llevar servicios a su propio entorno, evitando traslados y reduciendo costos. La Jornada de Servicios Conexión Colibrí se consolida como un programa itinerante que recorrerá otras comunidades de Tlalnepantla, reafirmando el compromiso de la administración por mejorar la calidad de vida de todas y todos sus habitantes.﻿