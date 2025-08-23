Hallan 500 mil dosis de metanfetamina en Coyoacán y Tlalpan con valor superior a 12 mdp

Despliegue operativo que se realizó en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Foto: SSC

En un operativo conjunto, autoridades de seguridad locales y federales ejecutaron dos cateos en inmuebles localizados en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, donde aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina, además de paquetes y dosis de cocaína.

Con este decomiso, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se impidió la venta de más de 500 mil dosis de metanfetamina que equivaldría a más de cinco millones 399 mil pesos; mientras que de la cocaína se bloqueó el tráfico de 60 mil dosis equivalentes a seis millones 975 mil pesos en el mercado.

Las investigaciones arrojaban varios reportes de puntos de venta de droga en las colonias Los Cipreses, en Tlalpan y Pedregal de Carrasco, en Coyoacán.

El primer despliegue se realizó en un inmueble de la calle Cerrada de Colibrí, de la colonia Los Cipreses, donde los policías aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina y 30 tabiques forrados con cinta canela con cocaína.

De manera simultánea, en el segundo inmueble localizado en un edificio de departamentos, ubicado en la avenida Libertad, colonia Pedregal de Carrasco, en Coyoacán, agentes decomisaron 600 dosis de cocaína y una bolsa de plástico transparente con aparente marihuana a granel y un equipo de telefonía móvil.

Una vez que se decomisaron los narcóticos, los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones que deriven del caso.