Isaac Montoya inaugura nueva lechería en la colonia 10 de abril, en Naucalpan

Isaac Montoya en la inauguración de la nueva lechería en la colonia 10 de abril (@isaacsolar/x)

En compañía del gerente metropolitano de Leche para el Bienestar, Marco Antonio Vilchis Lara, el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya inauguró en la colonia 10 de abril una nueva lechería con la cual suman 51 en todo el municipio, beneficiando a más de 2 mil pobladores.

“Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar este programa y acercar más beneficios a nuestra gente”, indicó el edil en una publicación en sus redes sociales.

“En la colonia 10 de Abril también reforzamos la seguridad con un nuevo centro C2 y realizamos mejoras en vialidades, alumbrado y espacios públicos, porque nuestro compromiso es que cada comunidad viva con bienestar y tranquilidad”, finalizó.