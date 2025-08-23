Operación Restitución: van 734 inmuebles asegurados relacionados con despojo y extorsión

Cateo Inmueble asegurado durante "Operación Restitución". (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense, junto a autoridades de seguridad federal aseguraron 40 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, a través del despliegue “Operación Restitución”.

Desde el inicio de mes de abril cuando fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, han sido asegurados 734 inmuebles, de los cuales 335 ya fueron restituidos, a quién acreditó la legítima propiedad.

Los cateos e inspecciones se llevaron a cabo en los municipios de Chalco, Capulhuac, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, San Mateo Atenco, Tecámac, Temoaya, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo y Valle de Chalco. Del total de estos inmuebles asegurados 35 corresponden a casas habitación y cinco a predios.

Durante el aseguramiento de inmuebles en el municipio de Tecámac, fueron detenidos dos hombres por el delito de contra la seguridad de la propiedad y la posesión de inmuebles y límites de crecimiento de los centros de población, así como una mujer por resistencia ya que se habría opuesto a la colocación de sellos en un predio.

Cateos semanales

Previamente, el 17 de agosto, se llevaron a cabo acciones operativas en 12 municipios, que permitieron el aseguramiento de 33 inmuebles, en los municipios de Atizapán, Calimaya, Chalco, Chapultepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Huehuetoca, Nezahualcóyotl, San Felipe del Progreso, Toluca y Valle de Chalco.

Cuando los policías aseguraban de un inmueble en el municipio de Atizapán de Zaragoza, fueron detenidas dos mujeres que habitaban esa vivienda, sin contar con documentos que avalaran la propiedad de la misma.

También, el 11 de agosto, las autoridades decomisaron 32 inmuebles relacionados con los mismos delitos, en los municipios de Almoloya de Juárez, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Tecámac, Texcoco, Toluca y Tultitlán. Del total de las construcciones, 27 corresponden a casas habitación y cinco predios.

Asimismo, el cuatro de agosto, se cumplimentaron cateos en 40 inmuebles en Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Huixquilucan, La Paz, Lerma, Nezahualcóyotl, Temamatla, Tepetlixpa, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de Chalco y Zinacantepec.

En estos despliegues fueron detenidas cinco personas por el delito de despojo; cuatro adultos y una adolescente, ya que habrían quitado la chapa de la puerta de un inmueble ubicado en el municipio de Zinacantepec, al cual, ingresaron sin tener derecho, ni contar con documentación alguna que acreditara su legal propiedad.