Operativo Tlaloque atendió 13 inundaciones y 12 árboles caídos por lluvia del viernes

Calzada Vallejo esquina Circuito Interior

El Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque para la atención a emergencias y afectaciones derivadas de las lluvias persistentes de esta tarde y noche en la capital, donde se han atendido 13 encharcamientos, el retiro de 12 árboles caídos y un poste de energía eléctrica, así como el control de un corto circuito

Se desplegaron 88 equipos en toda la ciudad, conformados por policías de tránsito, trabajadores en cuadrillas para la atención al drenaje, así como personal técnico y operativo, concentrando trabajos de atención en las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan, donde apoyan 11 camiones hidroneumáticos y equipo de bombeo, informó el Director Ejecutivo del Drenaje y Almacenamiento de Seguiagua, Oscar Cárdenas.

A partir de la activación de las alertas amarilla, naranja y roja, emitidas por el Centro de Monitoreo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, se atiende llamadas de apoyo en las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Iztacalco y Coyoacán, donde también se han presentado diversos encharcamientos.

Entre las vialidades que han presentados afectaciones por la lluvia se encuentran: República Federal, Ermita Iztapalapa, Ignacio Zaragoza y Las Torres, en Iztapalapa; Picacho-Ajusco, en Tlalpan; Boulevard Cataratas, en Coyoacán, y tramos de Periférico, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición de la población los números 911 y 5556832222 de Protección Civil, para reporte de emergencias, así como la Línea H2O (*426) y 5556581111 de Locatel para informar sobre encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, hace un llamado a toda la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, áreas verdes y vasos reguladores o represas, ya que 50 por ciento de encharcamientos e inundaciones se debe a los desechos inorgánicos depositados en la vía pública.