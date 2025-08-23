Recuperan áreas verdes y erradican basureros en Tlatelolco

CUAUH Área verde recuperada en la Unidad Habitacional Tlatelolco. (Especial)

La alcaldía Cuauhtémoc erradicó un tiradero clandestino y atendió cerca de una hectárea de áreas verdes en la Primera Sección de la Unidad Habitacional Tlatelolco.

Los vecinos de la zona se acercaron a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega para solicitar su intervención en una esquina utilizada de manera irregular como depósito de basura, situación que a decir de ellos era propiciada -entre otros factores- por la desatención a las áreas verdes aledañas.

“Están acostumbrados los vecinos y vecinas a utilizar esta esquina como basurero. Ahorita hay la mitad (de la basura que generalmente se acumula). Vamos a transformar este espacio”, explicó la edil al exponer las condiciones en que encontró el espacio durante su visita a Tlatelolco.

Por lo tanto, se implementaron las labores necesarias para rehabilitar y recuperar este espacio público, como la recolección de los residuos del tiradero clandestino, retirar maleza en las áreas verdes y destapar coladeras.

Luego de encabezar el arranque de la Jornada Integral de Trabajo Comunitario, Cultura de Paz y Recuperación de Espacios Públicos en el conjunto habitacional, Rojo de la Vega regresó al punto localizado en las inmediaciones de Insurgentes Norte y Manuel González, para supervisar los trabajos realizados.

“Así recuperamos las zonas verdes de la Primera Sección de Tlatelolco. Me comentan los vecinos que hace mucho tiempo que no venían, que no recorrían, que nadie hacía su trabajo y estoy muy orgullosa de haber recuperado una hectárea de áreas verdes; cambió impresionante la imagen urbana, los niños están felices. Ahora a mantenerlo, vecinas y vecinos: nada de basura. Qué orgullo seguir levantando lo que es Tlatelolco”, expresó la alcaldesa al concluir su recorrido.