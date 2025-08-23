Royfid Torres inaugura Casa Naranja en Benito Juárez

Inauguran Casa Naranja en la Benito Juárez

Royfid Torres González, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, encabezó la inauguración de la segunda Casa Naranja en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Narvarte Poniente, donde se ubicará su módulo legislativo.

El diputado se autodenominó “un soldado más” en la búsqueda de un mejor proyecto de ciudad y país; destacó que empezará a reconstruir junto a los benitojuarenses la mejor alcaldía de la Ciudad de México.

“Hoy nos toca enfrentar el reto del 2027 y quiero hacerlo del lado de todos ustedes, en la calle y enfrentando lo que significa la Benito Juárez, que ya no es lo que nos decían: que era el mejor lugar para vivir, pero la corrupción, el descuido y la incapacidad llegó desde hace muchos años y si no ha cambiado es porque no ha tenido otra alternativa”, indicó.

Recordó que cuando Movimiento Ciudadano decidió no ir en coalición hace 5 años fue para dar una opción de cambio a las y los habitantes de la capital, “quisimos decirles que hay una alternativa, porque sabemos cómo gobernar, tenemos experiencia, capacidad y un gran equipo, porque siempre hemos trabajado en colectivo y estamos seguros que sólo así podemos cambiar la realidad de esta ciudad, de esta alcaldía”.

El congresista recordó que ese lugar fue icónico para la izquierda del país y la capital, pues perteneció al exsenador y político Carlos Navarrete, quién (en el evento) deseó éxito a Torres González en esta nueva etapa junto a su hijo, Sebastián, quién se suma de lleno a su equipo de trabajo.

“Quiero decirles que la política no es un empleo, es una pasión y desde ahí se hace el mejor bien posible, pero también el peor mal posible. Y al ver este equipo me da mucho gusto haberlo cedido a Royfid, que este espacio esté renovado y con un gran equipo para hacer la mejor política posible”, dijo.

En su oportunidad, el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, Alejandro Piña, reconoció el liderazgo de Royfid Torres a quien deseó éxito en este proyecto que emprende.

El excandidato a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivski, hizo remembranza del tiempo de convivencia con Roy, a quien destacó como un hombre de familia, honesto y congruente.

“Una de las mejores cosas que me ha pasado en estos seis años es haber conocido a Roy y ahora le toca a él, porque siempre ha empujado nuestras causas y proyectos: lo hizo con Alejandra Barrales dos veces y lo hizo conmigo para la jefatura de gobierno, pero ahora le toca a él; le toca ir al territorio, ganar el voto, estar en la boleta y nosotros te vamos a apoyar para que ganes esta alcaldía en 2027″.

Chertorivski destacó que la gente de Benito Juárez no debe tener duda de que Royfid es una persona buena, inteligente, preparada, honesta, con idea, dedicada y responsable puede revertir el daño que se ha hecho a una alcaldía que lo tenía todo, pero que está secuestrada por un grupo.