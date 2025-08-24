Alcaldía Cuauhtémoc suma 43 jornadas de reparación comunitaria en colonias

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó en Tlatelolco la Jornada Integral de Trabajo Comunitario, Cultura de Paz y Recuperación de Espacios Públicos, en la que participaron personas infractoras de la Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Tránsito, quienes cumplieron sanciones mediante labores comunitarias.

La jornada inició con la aplicación simbólica de pintura en guarniciones de las jardineras de la unidad habitacional, acción realizada por la alcaldesa junto con representantes del Gobierno de la Ciudad de México. Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento general en el espacio público.

Rojo de la Vega mencionó el sentido reparador de estas actividades, al subrayar que cada infracción, por mínima que parezca, deja huella en la comunidad.

“Cada falta, por pequeña que parezca, como conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar los reglamentos de tránsito o tirar basura en las calles, deja una huella enorme en nuestras colonias. Hoy, en vez de que ese daño se quede ahí, ustedes lo están transformando en algo positivo. De lo malo sacamos algo bueno. Con su trabajo comunitario no solo vamos a recuperar espacios públicos, también construimos paz”, señaló.

La alcaldesa explicó que desde los primeros meses de su administración, la Alcaldía Cuauhtémoc firmó un convenio con la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica para institucionalizar estas jornadas, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Hasta la fecha, se han desarrollado 43 en diversas colonias de la demarcación.

“Tlatelolco fue uno de los primeros lugares en donde empezamos. Después nos extendimos al Centro, a la Doctores, al Hipódromo Condesa, a la Juárez, a Nonoalco, a la Peralvillo, a la Roma Sur, a la San Rafael, a la Tabacalera. En la alcaldía Cuauhtémoc tenemos claro que la seguridad y la convivencia se construyen día a día. Por eso hicimos del trabajo comunitario un eje de nuestro gobierno. Cuauhtémoc construye paz”, afirmó.

Además de las actividades de limpieza y recuperación del entorno, la explanada de Tlatelolco se convirtió en un punto de encuentro con mesas de atención ciudadana, en las que dependencias federales, capitalinas y de la propia alcaldía ofrecieron asesoría jurídica, orientación psicológica, mediación comunitaria, actividades culturales, pruebas de salud y programas como Reacción Violeta, enfocado en atender y prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

“Hoy nos reunimos autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo nos unimos como comunidad. En apariencia, sí, hoy venimos a barrer, a pintar, a limpiar, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo mucho más grande: estamos regresando algo a la comunidad”, dijo Rojo de la Vega.

Finalmente, la alcaldesa sostuvo que estas acciones son parte de un modelo de atención cercano y permanente en territorio.

“Este gobierno atiende en las calles todos los días, porque desde aquí escuchamos, acompañamos, resolvemos y hoy recordamos algo muy sencillo, pero muy poderoso: cuando una persona da un paso para reparar, toda la comunidad avanza hacia la paz”, concluyó.