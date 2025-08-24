Carrera “Amar es Adoptar” reunió a 148 personas junto a sus mascotas

Carrera “Amar es Adoptar”

La carrera “Amar es Adoptar” en el Kiosco de la Alameda Sur, realizada en la alcaldía Coyoacán, con el propósito de crear conciencia sobre el abandono animal y promover la adopción responsable de perros rescatados, reunió a 148 asistentes, muchos de ellos acompañados de sus animales de compañía.

El recorrido fue de tres kilómetros en modalidad binomio, es decir, tutores con sus mascotas, y se llevó a cabo como un espacio de convivencia y esparcimiento más que como una competencia.

La actividad se dividió en dos categorías: razas grandes y razas pequeñas. En la primera resultaron ganadores Totoy, en primer lugar, y Lucky, en segundo. En la segunda, Job, Leia y Kobo obtuvieron el primer, segundo y tercer sitio, respectivamente, todos junto con sus dueños.

A lo largo de la jornada también se instalaron carpas de adopción, stands informativos, dinámicas interactivas y locales de venta con causa, con el objetivo de reforzar la empatía hacia los animales y promover la adopción responsable de perros rescatados.

El evento fue inaugurado por la directora general de la Agatan, Ana Villagrán, quien dio el banderazo de salida y resaltó la importancia de fomentar el respeto y cuidado hacia los animales de compañía.