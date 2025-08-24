Carrera “Amar es Adoptar” reunió a 148 personas junto a sus mascotas

La carrera “Amar es Adoptar” en el Kiosco de la Alameda Sur, realizada en la alcaldía Coyoacán, con el propósito de crear conciencia sobre el abandono animal y promover la adopción responsable de perros rescatados, reunió a 148 asistentes, muchos de ellos acompañados de sus animales de compañía.
El recorrido fue de tres kilómetros en modalidad binomio, es decir, tutores con sus mascotas, y se llevó a cabo como un espacio de convivencia y esparcimiento más que como una competencia.
La actividad se dividió en dos categorías: razas grandes y razas pequeñas. En la primera resultaron ganadores Totoy, en primer lugar, y Lucky, en segundo. En la segunda, Job, Leia y Kobo obtuvieron el primer, segundo y tercer sitio, respectivamente, todos junto con sus dueños.
A lo largo de la jornada también se instalaron carpas de adopción, stands informativos, dinámicas interactivas y locales de venta con causa, con el objetivo de reforzar la empatía hacia los animales y promover la adopción responsable de perros rescatados.
El evento fue inaugurado por la directora general de la Agatan, Ana Villagrán, quien dio el banderazo de salida y resaltó la importancia de fomentar el respeto y cuidado hacia los animales de compañía.