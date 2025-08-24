CDMX celebra la Rodada Maratón 2025 con más de 3 mil de participantes

Más de tres mil asistentes llenaron de energía la Rodada del Maratón 2025

La capital reunió a más de tres mil personas, entre ciclistas y familias, en la Rodada Maratón 2025, actividad que forma parte del serial de eventos rumbo al Maratón Internacional de la Ciudad de México, programado para el próximo 31 de agosto.

Cerca de las 6:30 horas comenzó el recorrido principal, frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. Desde ahí, la caravana avanzó por Avenida Insurgentes Sur, se incorporó a Paseo de la Reforma y pasó por sitios icónicos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ejército Nacional y el Museo Soumaya, para concluir en el Zócalo capitalino.

En paralelo, a las 8:30 horas se realizó la Rodadita de las Infancias, con salida desde el Hemiciclo a Benito Juárez hasta la Plaza de la Constitución. Niñas y niños participaron acompañados de sus familias en un recorrido diseñado para promover hábitos saludables desde la infancia y acercar a los más pequeños al ciclismo como práctica recreativa y deportiva.