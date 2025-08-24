Metrópoli

Esta actividad forma parte del serial de eventos rumbo al Maratón Internacional de la capital, programado para el próximo 31 de agosto

CDMX celebra la Rodada Maratón 2025 con más de 3 mil de participantes

Por Gerardo Mayoral
Más de tres mil asistentes llenaron de energía la Rodada del Maratón 2025

La capital reunió a más de tres mil personas, entre ciclistas y familias, en la Rodada Maratón 2025, actividad que forma parte del serial de eventos rumbo al Maratón Internacional de la Ciudad de México, programado para el próximo 31 de agosto.

Cerca de las 6:30 horas comenzó el recorrido principal, frente a las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria. Desde ahí, la caravana avanzó por Avenida Insurgentes Sur, se incorporó a Paseo de la Reforma y pasó por sitios icónicos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, la Glorieta del Ejército Nacional y el Museo Soumaya, para concluir en el Zócalo capitalino.

En paralelo, a las 8:30 horas se realizó la Rodadita de las Infancias, con salida desde el Hemiciclo a Benito Juárez hasta la Plaza de la Constitución. Niñas y niños participaron acompañados de sus familias en un recorrido diseñado para promover hábitos saludables desde la infancia y acercar a los más pequeños al ciclismo como práctica recreativa y deportiva.

Tendencias