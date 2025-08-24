Huixquilucán capta más de 2 mil 500 mdd en inversión y es de los municipios más atractivos para la IP

Foto: Especial

Huixquilucan ha consolidado su posición como imán para la inversión privada, al captar más de dos mil 500 millones de dólares. Este logro es el resultado directo de las políticas públicas implementadas para brindar certeza jurídica a los inversionistas, facilitar la apertura de unidades económicas y reducir significativamente la tramitología, por lo que el municipio se distingue por ser un territorio seguro y por registrar el mayor desarrollo de obra pública en el Estado de México, lo que garantiza una conectividad óptima.

Durante la inauguración de la nueva tienda Decathlon en Paseo Interlomas, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, afirmó que la llegada de nuevas empresas es un reconocimiento al momento de crecimiento, modernidad e innovación que vive Huixquilucan desde 2016. Subrayó que la confianza del sector privado valida el rumbo que ha tomado la localidad.

“Gracias a las políticas públicas impulsadas desde el gobierno municipal, hoy Huixquilucan es el municipio más seguro del Estado de México. Y eso no es una casualidad, es el resultado de una estrategia firme, constante y coordinada que ha priorizado la seguridad como base para la prosperidad de nuestras familias y como pilar fundamental para atraer nuevas inversiones”, afirmó la alcaldesa.

Contreras Carrasco añadió que en el municipio existe gobernabilidad y se trabaja diariamente en la mejora regulatoria. El objetivo es simplificar trámites y allanar el camino para nuevas inversiones, lo que a su vez ha contribuido a elevar la plusvalía y a mantener el atractivo para el sector privado. Esta dinámica, señaló, genera empleos y mejora la calidad de vida de los residentes.

Dirigiéndose directamente a los representantes de Decathlon, la mandataria local les dio la bienvenida: “Huixquilucan es su casa y aquí encontrarán un gobierno facilitador, instituciones sólidas y, sobre todo, una comunidad activa, comprometida y con visión de futuro”. Además, expresó sus deseos de éxito para la nueva tienda, esperando que se convierta en un punto de encuentro para fomentar una vida más activa y saludable.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez Candón, director de Decathlon México, agradeció al gobierno municipal por las facilidades otorgadas para la apertura de esta nueva sucursal. Reveló que se trata de la quinta tienda de la marca en el Estado de México y la decimosexta en el país, representando una inversión superior a los 28 millones de pesos.

Sánchez Candón destacó que este proyecto beneficiará a más de dos mil familias, cuyos integrantes formarán parte de la plantilla laboral de la tienda, incluyendo los sectores de logística y producción. El directivo reiteró el compromiso de la empresa con la innovación y el acceso al deporte.

Resaltó que Decathlon ha revolucionado la forma en que las personas acceden al deporte, ofreciendo productos para más de 65 disciplinas. Su estructura está diseñada para adaptarse a las necesidades de principiantes, aficionados y atletas profesionales, garantizando la máxima calidad, seguridad e innovación a un precio justo.