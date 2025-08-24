Inician operaciones tres estaciones Trolebús Chalco-Santa Martha

Trolebús Chalco-Santa Martha

Las Línea 11 del Trolebús abrió tres de las estaciones estaciones pertenecientes al recorrido que va de Santa Martha a Chalco, tras tres meses de la apertura de la ruta.

Se trata de Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal, que se suman a las nueve que ya estaban en operación desde el pasado 18 de mayo.

Con esta incorporación, la red cuenta ahora con 12 estaciones: Santa Marta, Parque de la Mujer, Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente Blanco, Parque Tejones, Unión de Guadalupe, La Covadonga, Ejidal, José María Martínez, Amalínalco y Chalco.

De acuerdo con cifras oficiales, a poco más de tres meses del inicio de operaciones, el sistema ha sido utilizado por más de dos millones 200 mil pasajeros. Una de las principales ventajas para los usuarios ha sido la reducción en los tiempos de traslado: de alrededor de dos horas a 45 minutos en el servicio ordinario y a 33 minutos en el servicio exprés.

El Trolebús Mexiquense recorre una extensión de 18.5 kilómetros. Su infraestructura se compone de un viaducto elevado de 6.7 kilómetros y un carril confinado de 11.8 kilómetros a nivel de superficie. Las unidades en circulación tienen capacidad para transportar hasta 142 pasajeros y, de acuerdo con las proyecciones, en su etapa de maduración podrán atender a 230 mil usuarios diarios.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, encabezó un recorrido de supervisión por las nuevas instalaciones, donde dijo verificar el funcionamiento de la infraestructura vial, señalización, alumbrado, así como accesos y salidas para usuarios.

El funcionario aseguró que este sistema ha permitido que más de 486 mil personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de cinco años viajen de manera gratuita, en beneficio de habitantes de los municipios del oriente mexiquense.