“La Noche es de Todos” logra clausura de seis chelerías en cinco alcaldías

Refuerzan operativo “La Noche es de Todos”

A través de 23 visitas de verificación en negocios ubicados en Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Venustiano Carranza, las autoridades capitalinas realizaron la suspensión de dos locales, la clausura de seis más y la presentación de dos personas ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno local, estas acciones se lograron mediante recorridos parte del programa “La Noche es de Todos”. Los operativos atendieron denuncias ciudadanas relacionadas con alteraciones al orden público, consumo de alcohol en la vía pública y presunta venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.

Además de las revisiones, se ofreció orientación a encargados y administradores de negocios en colonias como Tabacalera, Juárez, Centro, Buenavista, Granjas Coapa, Villa Quietud, Los Cedros, Del Carmen, Portales, Narvarte, Cafetales y Campestre Coyoacán, con el propósito de fomentar que mantengan en regla permisos y documentación.

La Secretaría informó que todas las intervenciones se realizaron sin incidentes, gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).