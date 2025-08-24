Reparación de socavón en Zaragoza quedará lista el próximo domingo: Brugada

Socavón de gran tamaño afecta carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la sustitución de ocho tubos de metro y medio de diámetro del drenaje profundo, cuya fractura provocó un socavón en la calzada Ignacio Zaragoza, quedará totalmente reparada hasta el próximo domingo.

Durante un recorrido de supervisión realizado en la zona afectada, la mandataria capitalina aseguró que los trabajos se llevan a cabo las 24 horas del día con el objetivo de concluir la obra lo más pronto posible y garantizar un mejor desfogue de agua de lluvia.

Adelantó que, una vez reparada la tubería, se procederá a rellenar y tapar el socavón que alcanzó dimensiones de casi 15 metros de largo y cinco metros de profundidad, provocado por la fuga en la tubería dañada.

“Ustedes saben que se abrió 14 metros de largo, 5 metros de profundidad, un socavón implicado un gran esfuerzo, un trabajo permanente para que lo más rápido se pueda llevar a cabo una obra que haga que ocho tubos de metro y medio de diámetro pudieran entrar en este lugar, colocarse los tubos y nuevamente continuar con la función”, afirmó en un mensaje dirigido a la ciudadanía.

La jefa del Ejecutivo local estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua), Mario Esparza Hernández, así como por representantes de la empresa que ejecuta los trabajos. Ahí reiteró que el compromiso es liberar la circulación en la calzada Ignacio Zaragoza a más tardar el próximo domingo.

“El próximo domingo estaremos ya en condiciones de liberar nuevamente la calzada Zaragoza, arreglar este tremendo socavón que se abrió, y seguimos trabajando para ti”, agregó.

Por su parte, el titular de Seguiagua detalló que en la reconstrucción del colector y de la vialidad fue necesario intervenir un tramo de 20 metros, ya que además de sustituir la tubería, se cambió el material del suelo para evitar futuros hundimientos y asegurar que resista el tránsito pesado de camiones de carga que circulan diariamente por la zona.

“Se está haciendo muy bien con los mejores materiales y a marchas forzadas. Aquí estamos trabajando 24 horas, el compromiso de la empresa es ese, acabar lo antes posible y una disculpa a la gente que pasa, pero aquí estamos trabajando para acabar lo antes posible”, afirmó.