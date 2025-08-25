Abandonan a bebé en los baños del Metro UAM Iztapalapa

Hallazgo Bbé encontrada dentro de los baños del Metro UAM-I. (SSC)

Una bebé de pocos días de nacida fue encontrada dentro de los sanitarios de estación UAM Iztapalapa, de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante la mañana de este lunes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por el llanto de la bebé, al ingresar a los baños, hallaron a la criatura envuelta en una cobija abandonada sobre el piso, por lo que de inmediato lo resguardaron.

Un policía lo envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, lo trasladaron a un hospital para que reciba la atención médica especializada que requiere.

En tanto, las autoridades realizan el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la estación y en la zona para ubicar a los padres del menor.

Asimismo, el Ministerio Público inició las investigaciones del caso y resguardó a la recién nacida en las instalaciones de la Fiscalía capitalina.

2 bebés abandonados en menos de 24 horas

En un plazo no mayor a un día, dos bebés fueron abandonados en la Ciudad de México.

El pasado 24 de agosto, policías localizaron a un bebé de cuatro meses de nacido, que fue abandonado sobre una banqueta, en el cruce de la avenida Jalisco y su esquina con el anillo Periférico, en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los agentes de seguridad observaron sobre la acera una frazada de color blanco y azul donde se hallaba un recién nacido, por ello, un uniformado lo cargó, lo arropó con su chamarra debido a que hacía frío y su cuerpo se sentía helado.

Los agentes solicitaron una unidad médica y lo arrullaron para calmar su llanto.

Mientras llegaba la ambulancia, otro oficial acudió a una tienda departamental próxima al lugar, donde compró varias piezas de ropa y cobijas, así como un biberón y leche para poderlo alimentar, debido a que el bebé solo tenía su pañal.

Los paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron al pequeño y le diagnosticaron con ligero grado de hipotermia y lo trasladaron a un hospital para su atención especializada, siempre acompañado del policía que no dejaba de darle calor y amor.

Horas más tarde, tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, las autoridades ubicaron a los probables responsables del abandono del bebé.

En las imágenes se identificó a una mujer que, momentos antes del hallazgo del bebé merodeaba en la zona con un infante en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

Después, se supo que la mujer junto con un hombre, dejaron al bebe y abordaron el Metro en la estación Tacubaya.

Durante un recorrido, fue localizada la mujer que portaba la misma ropa. Durante la entrevista, se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio.

Por lo tanto, la pareja, ambos de 27 años de edad, fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público, que realizará las investigaciones del caso y los peritajes pertinentes.