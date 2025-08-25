Activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en siete alcaldías de la CDMX

Lluvias en México (GALO CAÑAS/Galo Cañas Rodríguez)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por la persistencia de lluvias fuertes en siete demarcaciones de la capital: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de caída de granizo, en un horario que comprende de las 16:50 a las 22:00 horas de este lunes.

La dependencia emitió una serie de recomendaciones para la población, entre ellas portar paraguas o impermeable, aprovechar el agua de lluvia para riego, barrer y mantener libres de basura las coladeras, así como evitar verter grasas en el drenaje.

También se pidió no transitar por calles encharcadas o inundadas y conducir con precaución, ya que las corrientes pluviales podrían arrastrar restos de árboles u objetos derribados. Asimismo, se recomendó alejarse de muros, árboles, cables eléctricos y espectaculares que representen un riesgo de colapso.