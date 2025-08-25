Anuncia Montoya Márquez rehabilitación del Boulevard Colosio en Naucalpan

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio. Afirmó que este proyecto se realiza para beneficio directo de los vecinos, tras obtener la anuencia del Gobierno del Estado de México y la Junta de Caminos.

Montoya Márquez explicó que la intervención consistirá en la renovación de la carpeta asfáltica a lo largo de 3.5 kilómetros de esta arteria principal. Aunque reconoció que esta vialidad no es de atribución municipal, destacó que gracias a la coordinación y la excelente relación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Junta de Caminos, se logró autorizar el proyecto.

El alcalde, acompañado de vecinos y autoridades auxiliares de diversas colonias, subrayó la importancia de esta vialidad, utilizada diariamente por miles de automovilistas. La obra busca mejorar sustancialmente las condiciones de traslado de las personas hacia sus escuelas, oficinas, centros de trabajo y hogares.

Montoya Márquez enfatizó el compromiso de su administración con la comunidad, declarando: “Porque de aquí somos, porque aquí vivimos, porque aquí sufrimos y aquí nos la seguiremos jugando. Nuestro gobierno defiende las causas de las mayorías, hace visibles a los invisibles, pone primero a las comunidades que siempre habían quedado al último”.

De igual forma, el presidente municipal informó que se trabaja paralelamente con la Junta de Caminos en el rescate de la carpeta asfáltica de las laterales y carriles centrales del Periférico Norte. También mencionó que se han realizado trabajos de rescate en los puentes del Boulevard Colosio y en el C2 ubicado en el bajo puente de Loma Linda y San Agustín.

La Dirección de Obras Públicas detalló que en la rehabilitación del Boulevard Colosio se intervendrá un total de 37,500 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Adicionalmente, se informó que se trabajará en la instalación de baquetas en esta misma vialidad para mejorar la seguridad peatonal.

Para cerrar el año, la administración municipal tiene prevista la culminación de otras obras públicas, incluyendo la Avenida Minas Palacio y diversas obras hidráulicas destinadas a garantizar el abastecimiento de agua para la comunidad naucalpense.