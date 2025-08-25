



Arranca instalación de luminarias ecológicas en Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez inició la colocación de luminarias ecológicas en la colonia Villa de Cortés como parte de la primera etapa de un proyecto que contempla la instalación gradual de 100 equipos en distintas colonias de la demarcación.

El programa se concretó con la gestión de la Coordinación de Vinculación Internacional de la alcaldía, encabezada por Dora Isa González, y al apoyo del área de Servicios Urbanos a cargo de Hussein Ronquillo. Con esta acción se busca mejorar la seguridad y la visibilidad de manera sustentable, en beneficio directo de los vecinos.

Las luminarias fueron donadas por la empresa Ponsal Services SA de CV, bajo un esquema de responsabilidad social que permitirá fortalecer la infraestructura urbana con tecnología ambientalmente responsable.

“ La instalación de infraestructura urbana sustentable es un esfuerzo dirigido a cumplir con el Plan 2045 de Cero Emisiones de Carbono en Benito Juárez y refleja la voluntad de nuestro Alcalde, Luis Mendoza, por impulsar dicho proceso”, señaló Dora Isa González durante el arranque de los trabajos.

En el proyecto participa también el Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales (ICLEI, por sus siglas en inglés), organismo que colabora en la gobernanza para el cumplimiento de la Agenda 2030. Este acompañamiento, dijeron, permitirá garantizar que la implementación de las luminarias se apegue a estándares técnicos y al análisis del impacto socioambiental.

De acuerdo con la alcaldía, en los próximos meses también se establecerán mecanismos de supervisión en las labores de reencarpetado de calles, con el propósito de emplear materiales óptimos que favorezcan la protección del medio ambiente y fortalezcan los compromisos internacionales de sustentabilidad.