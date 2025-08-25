Caen 10 de la Familia Michoacana relacionados en el asesinato de la niña Dulce en Chalco

Detenidos Probables criminales implicados en el asesianto de la menor, Dulce, en Chalco. (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense capturó a 10 integrantes de una célula perteneciente a “La Familia Michoacana” involucrados en el asesinato de la niña Dulce, de 12 años de edad, que fue asesinada a tiros dentro de su vivienda la madrugada del 11 de agosto, en el municipio de Chalco, Estado de México.

El día del ataque, alrededor de las 4:30 horas del pasado lunes, la menor dormía con su familia dentro de su vivienda hecha de lámina, en el cruce de la calle Reforma y cerrada de Benito Juárez.

Sujetos armados a bordo de motocicleta arribaron a su hogar, ingresaron al inmueble y abrieron fuego en contra de quienes permanecían en el predio.

El asesinato fue a causa de que su padrastro estaba involucrado en narcomenudeo y grupos criminales antagónicos que lo buscaban irrumpieron en la vivienda. Cuando este sujeto intentó escapar, mataron a la menor.

Ese sujeto, quien realizaba actividades de distribución y venta de narcóticos en la zona, previamente había entrado en conflicto con integrantes del grupo criminal agresor quienes ya lo habían amenazado con anterioridad.

Una de estas amenazas ocurrió el nueve de agosto, cuando dos individuos acudieron su domicilio y lo habrían amenazado para que “dejara de vender droga por su cuenta” y que debía laborar para “La Familia Michoacana”.

Las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia identificaron que los agresores llegaron a bordo de dos vehículos -uno marca Honda y otro Renault-, así como una motocicleta, unidades que habrían sido utilizadas tanto para ejecutar el ataque, como para realizar acciones de “muro”:

Con esos datos de prueba, el 12 de agosto se ubicó en el municipio de Chalco el vehículo marca Honda y algunos indicios que se observan en las videograbaciones analizadas.

En ese lugar fueron detenidos sus tripulantes, identificaron como Francisco “N” alias “El Bocho” y Marco Antonio “N” alias “El Búho”, al momento de la captura estos sujetos tenían en su poder envoltorios con drogas, por lo que se les relacionó con delitos contra la salud.

Además, durante despliegues operativos fue capturado César Jair “N”, alias “El Güero”, identificado como líder de la célula criminal de “La Familia Michoacana” con operación en la región de Chalco y ordenador de la agresión, así como coautor material junto con los demás individuos detenidos.

En tanto que se identificó a otro sujeto alias “El Abejorro”, como quien dio la orden de “alinear” a todos los “tiradores” de droga de la zona.

También fueron detenidos Juan Carlos “N” alias “El Chipotles”, Maximiliano “N” alias “El Max”, Arturo “N” alias “El ojos de aguacate”, Felipe “N” alias “El Flaco”, José de Jesús “N” alias “El Chucho”, Xóchitl “N” alias “La Xoch” y Nancy Elizabeth “N” alias “La Güera”.

Los presuntos criminales fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco a disposición de un juez, quien los vinculó a proceso, con plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.