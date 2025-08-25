Conmemora GAM Día Naranja con más de 150 mujeres

Conmemoran Día Naranja en GAM

Más de 150 mujeres habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero participaron en la conmemoración del Día Naranja, celebrado el 25 de cada mes para concientizar sobre la violencia de género.

Las mujeres se dieron cita en el Centro Cultural Futurama en donde se impartió una conferencia en la que las más de 150 asistentes identificaron los distintos tipos de violencia de género y expusieron experiencias propias.

La licenciada Stephany Díaz, quien acudió en representación del alcalde Janecarlo Lozano, destacó la importancia de crear espacios seguros para las mujeres y brindarles oportunidades de empoderamiento que les permitan salir de los círculos de violencia.

“Vivimos en un mundo donde muchas veces la violencia de género sigue siendo invisible, oculta detrás de muros, pero eso está cambiando.

“Nosotras juntas podemos hacer que el silencio se rompa y la violencia se enfrente. Debemos saber cómo identificarla, cómo prevenirla y sobre todo cómo empoderarnos para nunca permitir que los sueños y metas se vean afectados”, dijo.

Un gobierno que trabaja por las mujeres

Se recordó que gobierno del alcalde Janecarlo Lozano trabaja en distintas acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la alcaldía; ejemplo de ello son las primeras patrullas violetas con policías capacitadas en violencia de género quienes dan atención inmediata a quien sea víctima de algún tipo de violencia.

Además, habilitó un espacio seguro dentro de las oficinas de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva en el Centro de Prevención y Atención Contra las Adicciones donde las mujeres pueden acudir a recibir atención psicológica, legal y de trabajo social, así como la vinculación con centros de capacitación de empleos.

El alcalde ha reiterado su compromiso para consolidar un gobierno que protege a las mujeres y se preocupa por brindar acceso a herramientas que les permita autonomía para ellas y sus hijas e hijos, por lo que continuarán realizando acciones en pro de las maderenses.