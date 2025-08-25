Detienen a tres hombres por robo de vehículos en Álvaro Obregón (414795195017101)

En dos acciones distintas, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) desplegados en la estrategia de seguridad de la alcaldía Álvaro Obregón detuvieron a tres hombres, dos de ellos menores de edad, señalados como probables responsables de robo de vehículos en las colonias Tlacuitlapa y San Bartolo Ameyalco.

La primera detención ocurrió la madrugada del domingo en la colonia Tlacuitlapa, cuando policías que realizaban recorridos como parte de la Estrategia de Seguridad Integral 360 recibieron el reporte del robo de una motocicleta en las calles Guajiras y Fueguinos.

En el lugar, un hombre denunció que dos sujetos, uno vestido con sudadera negra y otro con camisa a cuadros, lo despojaron de su motocicleta. Con las características proporcionadas, los uniformados ubicaron a los sospechosos, quienes intentaron huir, pero fueron alcanzados y detenidos en el cruce de Guajiras y Pipilos.

Los jóvenes, identificados como EEP y EDP, de 15 y 13 años, fueron asegurados junto con la motocicleta y un desarmador de aproximadamente 20 centímetros. Posteriormente, fueron trasladados a la Agencia 57 de la Fiscalía Central para Menores.

En un segundo caso, registrado en San Bartolo Ameyalco, una mujer de 19 años solicitó auxilio tras ser despojada de su motocicleta marca Vento 250, con placas de circulación 94KKD3, por dos sujetos. La afectada acompañó a los policías en la búsqueda de los responsables, logrando ubicar a uno de ellos en el cruce de Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas.

El detenido, identificado como Andrés N, de 26 años, conducía una motocicleta Italika DM250 que contaba con reporte de robo. Fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial.

En ambos casos, los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica. Hasta el momento deben considerarse inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria.