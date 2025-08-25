IECM realizará Asamblea Comunitaria Consultiva con personas afrodescendientes rumbo al proceso electoral 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto la Asamblea Comunitaria Consultiva con personas afrodescendientes, como parte del proceso para definir las acciones afirmativas que se implementarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

El organismo electoral informó que esta consulta busca promover la participación de la comunidad afrodescendiente en el diseño de medidas que garanticen su representación y voz tanto en los procesos electorales como en la vida pública de la capital.

El procedimiento para elaborar dichas acciones afirmativas consta de varias etapas: la Asamblea Comunitaria Informativa, el proceso deliberativo y la Asamblea Comunitaria Consultiva. La primera se realizó el pasado 30 de julio, donde autoridades tradicionales y personas pertenecientes a pueblos y comunidades afromexicanas manifestaron su interés en participar en la conformación de los criterios.

Posteriormente, del 31 de julio al 27 de agosto, se desarrolla el proceso deliberativo, en el que integrantes de la comunidad afrodescendiente han intercambiado información sobre la utilidad de estas acciones y la manera en que pueden contribuir a garantizar una mayor inclusión política.

El IECM destacó que este ejercicio se lleva a cabo bajo un clima de confianza, respeto e igualdad, en el que se busca asegurar la libertad de expresión sin presiones, intimidación o manipulación, con el objetivo de propiciar una participación amplia y comprensiva.

Los resultados que emanen de estas consultas, junto con un estudio realizado por una institución académica especializada en el tema, servirán como base para que el Consejo General del IECM determine las acciones afirmativas que se aplicarán en el proceso electoral de 2026-2027.

La ciudadanía interesada en conocer más sobre esta consulta puede ingresar a la página habilitada por el organismo: https://www.iecm.mx/www/sites/acciones_afirmativas_2025/personas-afrodescendientes.html.