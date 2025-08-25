Impulsan educación y desarrollo en Tlalnepantla

Con respaldo del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla dio inicio a un nuevo ciclo de cursos que busca fortalecer la formación académica de las y los estudiantes, al tiempo de consolidar un puente de colaboración entre el gobierno local y la comunidad educativa.

Durante el evento, se firmó un convenio de colaboración que permitirá impulsar proyectos, brindar asesorías técnicas y facilitar el intercambio de información entre ambas instancias, con el objetivo de generar mayores oportunidades para la juventud de la región. Dicho acuerdo se traduce en un esfuerzo conjunto por ampliar la preparación profesional y abrir caminos hacia un futuro con más herramientas para enfrentar los retos del mundo laboral.

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, destacó que la educación es una de las principales vías para garantizar el desarrollo de la ciudad y el bienestar social. “Invertir en las y los estudiantes es apostar por un Tlalnepantla más competitivo, más humano y con mejores condiciones de vida para todos. Este convenio refleja nuestro compromiso de caminar de la mano con las instituciones educativas”, afirmó.

Por su parte, autoridades del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla resaltaron que este tipo de alianzas permiten que los conocimientos adquiridos en las aulas tengan un impacto directo en la comunidad. Con asesorías, talleres y proyectos conjuntos, se busca que las y los jóvenes no solo refuercen su formación, sino que también aporten soluciones innovadoras a problemáticas locales.

El convenio también contempla la posibilidad de que los estudiantes realicen prácticas profesionales y proyectos de servicio social en coordinación con el gobierno municipal, fortaleciendo así el vínculo entre la academia y la administración pública. Esto permitirá que los futuros profesionistas tengan una experiencia real en el diseño de políticas, programas y acciones en beneficio de la ciudadanía.

El inicio de este nuevo ciclo de cursos fue celebrado por docentes y alumnos, quienes coincidieron en que el trabajo en equipo entre autoridades educativas y municipales abre un abanico de oportunidades para mejorar la calidad educativa y profesional.