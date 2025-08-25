Presenta Ecatepec reducción significativa en delitos de transporte con operativo de seguridad

El Operativo Transporte Seguro implementado en Ecatepec ha logrado una reducción del 14 por ciento en robos a transporte público y del 34 por ciento en asaltos a transporte de carga, además de una disminución del 17 por ciento en casos de extorsión. Estos resultados son producto de despliegues tácticos coordinados diariamente entre la policía municipal, la Guardia Nacional y la Sedena, como parte del Mando Unificado Zona Oriente.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó personalmente el operativo en la carretera México-Pachuca, en Santo Tomás Chiconautla. En el lugar, explicó a los pasajeros que estas revisiones, que toman apenas unos minutos, tienen como objetivo prevenir ilícitos y garantizar traslados seguros, con especial protección para las mujeres contra acoso.

“Simultáneamente, en 11 puntos estratégicos del municipio, estamos realizando los Operativos de Transporte Seguro, en dos turnos, matutino y vespertino, con la participación de Marina, Guardia Nacional, Policía de Tránsito Municipal, Agrupamientos Especiales que consisten en los Binomios Caninos y la Policía Metropolitana, así como la Célula de Género de la Policía Municipal”, explicó la alcaldesa.

Cisneros Coss destacó que Ecatepec es un municipio clave para la Estrategia del Mando Unificado Oriente que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Esta coordinación interinstitucional ha permitido los significativos avances en materia de seguridad en el transporte público y de carga.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, precisó que estas acciones cuentan con el respaldo de fuerzas federales y la presencia permanente de la Fuerza de Tarea Marina. El operativo se enfoca en combatir delitos de alto impacto mientras se fortalece la estrategia de proximidad social y prevención del delito.

Los despliegues tácticos se concentran en puntos de mayor incidencia delictiva, incluyendo el paradero de autobuses en la Autopista México-Pachuca, el paradero de combi 30-30, Avenida Revolución, Venta de Carpio, Santa Clara Coatitla, Héroes Ecatepec 5ta sección y La Guadalupana.

Usuarios del transporte público provenientes de diversas zonas, incluyendo Ciudad Cuauhtémoc y Tecámac, reconocieron que desde la implementación de estos operativos viajan con mayor tranquilidad. Angélica, quien se dirigía a la Avenida Revolución, comentó: “Que bueno que haya operativos porque previenen que no nos pase nada en el camino”.

Dulce Montufar, que viajaba desde Zumpango, expresó sentirse más tranquila: “Había mucha violencia en los camiones, sí me tocaron asaltos pero últimamente ya no”. Mientras que Marcos, trabajador de La Costeña, refirió que aunque anteriormente eran comunes los atracos, ahora con la presencia policial han disminuido considerablemente, lo que genera mayor sensación de seguridad entre los usuarios.